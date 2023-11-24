"Я оговорил Масимова": чем апеллируют адвокаты по делу экс-глав полиции Павлодарской области

В апелляционной инстанции приступили к рассмотрению жалобы Нурлана Масимова, Дамира Сиразидимова и Евгения Евковича. Все трое обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса, а ранее в августе, их уже признали виновными и приговорили к лишению свободы. Они не согласны. Особенно бывшие полицейские, которые полностью не признают вину. На заседании в областном суде адвокаты обвиняемых высказались по нарушениям, допущенным в ходе следствия в суде первой инстанции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Первым в суде выступила защитник павлодарского предпринимателя Евковича, оказавшегося на скамье подсудимых вместе с Масимовым и Сиразидимовым. Гульмира Кажиева указала, что ее подзащитный полностью выплатил ущерб более 420 миллионов тенге. Такую сумму определили по приговору в первой инстанции. Попросила учесть сей факт при рассмотрении апелляционной жалобы и рассмотреть возможность вынесения наказания, не связанного с лишение свободы.

Между тем, сторона защиты бывшего замглавы полиции Павлодарской области выстроила массу претензий по рассмотрению дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона. Один из важных аспектов указали заключение экспертов. Выводы якобы делали незаконные, необоснованные. А еще перед судом присяжных поставили такие вопросы, которые и привели к обвинительному приговору.

"Защита считает и настаивает, что судом были допущены грубейшие нарушения при формулировании вопросов, подлежащих разрешению присяжных заседателей, которые однозначно повлекли вынесение неправосудного приговора. Вопросы присяжным должны ставиться в понятных им формулировках. Мало того, что вопросы были непонятные, каждый вопрос может быть разделен на несколько вопросов, на которые могли быть даны разные ответы", - высказалась адвокат Сиразидимова.

На заседании кратко выступил и Нурлан Масимов, который указал вновь на свою известную фамилию в стране и что именно она играет важную роль во всем уголовном деле. А вот один из его адвокатов занялся в зале заседания арифметикой.

"Приговором генерал Масимов осужден за получение в 2020 году от Евкович взятки в виде деревянного дома на 150 квадратных метров, построенного за 70 миллионов тенге на участке Масимова в селе Акши. Евкович показал, что получил на строительство дома 44 миллиона тенге, а потратил 70. Однако из дела следует, Евкович купил сруб в России за 12,2 миллиона тенге, потратил на строителей 2,1 миллиона тенге и на материалы 5,4 миллиона тенге. Итого Евкович потратил 19,8 миллионов тенге, а получил 44. По заключениям экспертов обвинения фактическая стоимость строительства дома с баней в селе Акши составила 25 миллионов тенге без НДС и надбавочных коэффициентов. А с ними 34 миллиона тенге. Ремонт цокольного этажа составил 7,8 миллиона тенге, а с НДС и надбавками 12. В суде нет доказательств 70 миллионов и 16 миллионов тенге, за получение которых осужден Масимов", - сказал адвокат Нурлана Масимова Дмитрий Куряченко.

Адвокат Куряченко настаивает, обвинительный приговор вынесен в отношении Масимова незаконно, без доказательств. И также указал, что дело тут просто политическое.

"Экс-заместитель Масимова Сиразидимов в суде дословно заявил: "Год назад меня задержали и привезли в антикорр, все вопросы были связаны с Масимовым. Я пытался объяснить, что он не имеет никакого отношения к госзакупкам, но акцент был связан с его фамилией. Я оговорил Масимова, меня выпустили из-под стражи на домашний арест", - высказался в зале суда Дмитрий Куряченко.

По словам адвоката Масимова, Сиразидимов лично заявлял, что сам принимал решения по госзакупкам. А с предпринимателем Евкович экс-глава полиции Павлодарской области и вовсе знаком лишь с 2021 года, когда как госзакупки на приобретение арттехвооружения проводили в 2020.

Пока жалоба на стадии рассмотрения в павлодарском областном суде.

Напомним, в августе Масимова, Сиразидимова и Евкович приговорили к лишению свободы. Больше всех получил экс-начальник полиции Павлодарской области. Тогда же адвокат подсудимого заявил, что будут писать жалобу.

Рассматривать апелляционную жалобы начали спустя ровно три месяца. При этом обвиняемых в суд не привезли, а подключили онлайн из СИЗО. Это возмутило защитников и самих обвиняемых и они стали требовать личного участия. Изначально им в этом отказали, но на слушание 23 ноября все же этапировали в здание павлодарского областного суда.