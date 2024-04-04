"Я не твоя игрушка" - заметку Салтанат Нукеновой озвучили в суде над Бишимбаевым
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В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В убийстве подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Во время судебного разбирательства было изучено содержимое телефона Нукеновой, передаёт из зала суда корреспондент BaigeNews.kz.
Прокурор зачитала заметку Нукеновой от 20 апреля 2023 года.
"Привет, жаным. Я тоже смотрю на фотографии и сердце болит. Я люблю тебя. Ценю все, что ты сделал и делаешь для меня.
Усилия твои, старания тоже вижу. Но я устала от вынужденных выяснений отношений. Постоянных доказательств своей любви и оправданий. Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребенок меня шугать постоянно и одно тоже повторять.
Я не слабоумная, если ты не заметил. Я не хочу слушать, что и как мне надо делать 24 часа семь дней в неделю, когда я сама все знаю и все усвоила.
После каждой ссоры я сутки прихожу в себя. А мне потом надо заниматься своими делами. Встретить тебя с улыбкой и не дай Бог я буду уставшая. Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье нужен фундамент из доверия и уважения.
Иначе зачем наши усилия? Все рухнет как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой другу другу, а не воевать между собой как два недоумка.
Вроде так много говорим о наших отношениях и вроде как понимаем друг друга, но я все равно прибываю в стрессе от постоянных придирок и ссор.
Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты, на этой почве у меня начались нервые срывы. Но я люблю тебя и поэтому в свою очередь буду стараться работать над собой, выполнять все что ты просишь. Потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье", - зачитала прокурор.
Куандык Бишимбаев прокомментировал содержимое заметки. По его словам, Нукенова с 20 по 24 апреля была в Павлодаре. Затем она вернулась на шесть часов и опять вернулась в Павлодар.
28 или 29 апреля Бишимбаев приехал в Павлодар и вернул ее, сообщил подсудимый.
"В своих показаниях я говорил, что утром перед тем как уйти на работу, сделал ей замечания: "Салта, ты можешь хотя бы вставать со мной, когда я встаю? Меня проводить на работу, а потом дальше спать или заниматься своими какими-то делами".
Это фраза привела к тому, что в обед она уехала, не объяснив ничего. Какие у нас были конфликты на тот момент? Бытового характера.
Мне хотелось, чтобы она хотя бы со мной просыпалась. Так как другой домашней работы у нее не было. Она меня проводила на работу – дальше хочешь спи, хочешь занимайся чем угодно. У меня к ней было буквально несколько требований: чтобы она провожала меня на работу, вечером готовила ужин. Больше от нее ничего не требовалось.
Все время из-за того, что она была в каком-то состоянии она не справлялась, и я делал ей замечания. Она болезненно реагировала. Речь идет исключительно о бытовых моментах", - сказал Бишимбаев в суде.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.
Ее супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.
Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.
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