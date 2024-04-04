"Я не твоя игрушка" - заметку Салтанат Нукеновой озвучили в суде над Бишимбаевым

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В убийстве подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Во время судебного разбирательства было изучено содержимое телефона Нукеновой, передаёт из зала суда корреспондент BaigeNews.kz.

Прокурор зачитала заметку Нукеновой от 20 апреля 2023 года.

"Привет, жаным. Я тоже смотрю на фотографии и сердце болит. Я люблю тебя. Ценю все, что ты сделал и делаешь для меня.

Усилия твои, старания тоже вижу. Но я устала от вынужденных выяснений отношений. Постоянных доказательств своей любви и оправданий. Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребенок меня шугать постоянно и одно тоже повторять.

Я не слабоумная, если ты не заметил. Я не хочу слушать, что и как мне надо делать 24 часа семь дней в неделю, когда я сама все знаю и все усвоила.

После каждой ссоры я сутки прихожу в себя. А мне потом надо заниматься своими делами. Встретить тебя с улыбкой и не дай Бог я буду уставшая. Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье нужен фундамент из доверия и уважения.

Иначе зачем наши усилия? Все рухнет как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой другу другу, а не воевать между собой как два недоумка.

Вроде так много говорим о наших отношениях и вроде как понимаем друг друга, но я все равно прибываю в стрессе от постоянных придирок и ссор.

Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты, на этой почве у меня начались нервые срывы. Но я люблю тебя и поэтому в свою очередь буду стараться работать над собой, выполнять все что ты просишь. Потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье", - зачитала прокурор.