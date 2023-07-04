"Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность

Фото: скриншот с видео

СМИ опубликовали видео из заседания суда над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На кадрах политик практически неузнаваем - он сильно похудел и выглядит нездоровым, передаёт BaigeNews.kz.

На видео Саакашвили продемонстрировал, насколько сильно потерял в весе - он приподнял футболку, чтобы оголить живот и показать свое истощённое физическое состояние суду и общественности.

"Я, возможно, физически слаб, но я очень силен внутри, я очень крут – вдохновлен, я очень смел", – заявил опальный политик.

Скриншоты с видео из заседания суда уже облетели социальные сети. В комментариях под фото люди пишут, что шокированы нынешним состоянием Михаила Саакашвили.

Экс-президент Грузии находится под арестом с осени 2021 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Он руководил страной с 2004 по 2013 годы.