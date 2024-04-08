"Я ей доверял" — Бишимбаев о ясновидящей, которой звонил в день смерти Нукеновой

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В убийстве подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Во время заседания Бишимбаев рассказал о ясновидящей, которой звонил 9 ноября перед смертью Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"Она проживает в Шымкенте. На протяжении, наверное, полутора-двух лет я по вопросам бизнеса к ней иногда обращался", — сказал Бишимбаев, отвечая на вопросы адвоката потерпевшей стороны.

Далее адвокат спросил его о медицинском образовании ясновидящей.

"Вам известно обладает ли данное лицо, которому вы звонили, которое вы называете ясновидящим, медицинским образованием?".

"Мне это неизвестно. Но я ей доверял", — ответил Бишимбаев.

Отвечая на вопрос, по какому запросу он звонил, подсудимый сообщил, что синяк на лице у Нукеновой становился все больше и больше

"Я не помнил, не мог понять, откуда появился синяк. Честно сказать, он меня смутил".

Ранее в суде сторона защиты выступила с ходатайством приобщить к материалам дела блокнот, в котором есть запись от имени Салтанат Нукеновой.