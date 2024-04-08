"Это жена пишет мужу?" - судья о расписке Нукеновой Бишимбаеву

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сторона защиты озвучила в суде расписку Нукеновой, которую она написала Куандыку Бишимбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Сторона защиты выступила с ходатайством приобщить к материалам дела блокнот, в котором есть запись от имени Салтанат Нукеновой. Расписка опровергает обвинения в части истязаний, сказал адвокат Бишимбаева.

Расписка была написана для того, что восстановить доверие между супругами. Об этом Бишимбаев ранее сообщил в своих показаниях. Супруга Бишимбаева просила предоставить ей детализацию разговоров в тот момент, когда они жили врозь накануне.

"После того, как он предоставил ей распечатку, Бишимбаев пояснил, что она ему написала заявление. Заявление именно касаемых этих обстоятельств, что она ему обещает восстановить доверие и т.д", - сказал адвокат Бишимбаев.

Расписка от 25 мая 2023 года.

"Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие Куандыку, обещаю, что буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием, буду искренне послушной и буду уважать Куандыка. Буду любящий и заботливый женой, которая хранит семейный очаг, не буду материться, не буду вспыхивать, и если такое произойдёт, буду с пониманием относиться и буду брать себя в руки, клянусь. Я буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра. Я посмотрела детализацию и мне стало легче, мои опасения не оправдались. Я благодарна Куандыку за то, что он дал мне возможность. Может, это было и нелегко, и некрасиво с моей стороны, но по-другому я не могла, и очень-очень благодарна за то, что он мне дал то, что мне важно было. Я, в свою очередь, хочу работать над собой и обещаю, что не буду мучиться и мучить его своим подозрением и недоверием. Буду уважать, ценить нашу любовь, отношение ко мне. Обязуюсь заботиться, уважать всегда, поддерживать моего любимого Куандыка, буду читать намаз вместе с Куандыком, буду работать над своим сознанием, расти духовно и беречь свой дом и нашу любовь с помощью Аллаха. Когда-то он нас соединил, и я очень благодарна ему за свою любовь и за своего мужа", – зачитал адвокат Бишимбаева.

Судья Айжан Кульбаева отметила, что первый раз видит, чтобы жена такое писала мужу.

"Это жена пишет мужу такое обязательство? Как это можно понять? Первый раз вижу, чтобы жена вот писала такое мужу. Что это такое?", – сказала судья.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства о приобщении блокнота к материалам дела, объяснив отсутствием достоверности его подлинности.