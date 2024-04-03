Помощь у ясновидящей просил Бишимбаев, когда увидел синяк у Нукеновой

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Подозреваемый экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев рассказал о том, что происходило в ночь смерти его супруги, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, утром 9 ноября Салтанат была жива.

"Она точно держала шею, двигала руками. Когда я ее перевернул, пригласил Байжанова. Завернул ее так, чтобы не видно было. И два пледа один спереди, другой со спины, как сарафан получился. Когда Байжанов зашел, мы ее приподняли, она встала. Она двигалась. Мы ее не волочили. Она шею держала. Она переставала храпеть, как будто просыпается. Мы прошли пять-шесть метров к двери вип кабины. Думал, она разойдется и сделает шаги и проснется. Но этого не произошло. Она была как пьяный человек. Она не храпит, мычит что-то", - сказал Бишимбаев.

Около 10:30 Байжанов предложил ему остаться в кабинке и отоспаться. Бишимбаев попросил закрыть их.

В 13:30 он уже начал будить Нукенову. Но она не просыпалась. К этому времени у нее образовался большой синяк на всей левой стороне лица и был вспухший нос.

По словам Бишимбаева, он был взволнован. И он решил позвонить ясновидящей.

"В моем телефоне можно проверить, что, когда я увидел, что у нее синяк становится больше, позвонил. У меня была знакомая ясновидящая, я ей позвонил. Я говорю: "Она не проснулась, у нее такой синяк, с ней все в порядке?", - сказал Бишимбаев.

Яновидящая, в свою очередь, попросила его перезвонить через 10 минут. Он перезвонил, и она сказала, что Нукенова просто устала и придет в себя.

"У меня от сердца отлегло. Я ее еще попросил: "Почитайте, пожалуйста, чтобы она быстрее восстановилась". Я увидел, что синяк стал больше", - сказал Бишимбаев.

По его словам, он не наносил ей ударов ни кулаками, ни ногами по важным частям тела.

Далее Бишимбаев позвонил Байжанову попросил купить аспирин и кетонал.

Объясняя, почему он попросил Байжанов удалить записи с камер видеонаблюдения, Бишимбаев сказал, что опасался, что записями с ссорами могут воспользоваться посторонние люди.

Он подчеркнула, что причина – не в том, что он пытался скрыть убийство. Его супруга на тот момент была жива, утверждает Бишимбаев.

"Я хотел удалить, потому что есть Telegram-каналы, любой охранник может выложить. Моменты, где мы на улице ругаемся, и где я побои наносил, этот момент тоже есть. При желании это все можно продать Telegram-каналу какому-нибудь. Мы живем в такое время, что информация продается. Поэтому я попросил удалить все с камер", - сказал подсудимый.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме.

Что произошло в ночь смерти Салтанат Нукеновой, рассказал Бишимбаев в суде.