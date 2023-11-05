Я до сих пор должен ему денег: Айсултан Сеитов рассказал о том, как попал в ДТП в Токио

Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, чей фильм "Қаш" в этом году признан лучшим на международном кинофестивале в Шанхае и стал обладателем "Азиатского Оскара", ответил на каверзные вопросы ведущих шоу AITPA. В том числе Айсултан поделился историей и о том, как попал в ДТП в Токио и до сих пор не расплатился с водителем, передаёт BaigeNews.kz.

Режиссёр вспомнил, как совершенно случайно стал виновником аварии.

"Я купил себе в Токио велосипед, который хотел забрать в Казахстан. Очень люблю велосипеды, всю Астану обкатал на велосипеде, теперь решил, что буду кататься по Токио. На четвертый день меня сбивает машина... Тогда прошло определенное время с тех пор, как умер Darkhan Juzz. В общем, я сажусь на велосипед, включаю его трек, через 30 секунд меня сбивает машина", — рассказывает Айсултан Сеитов.

Как выяснилось, водитель, который сбил Айсултана, оказался фармацевтом. И в последние 15 лет он работает с Казахстаном. Об этом клипмейкер узнал, пока они на месте ДТП ждали полицию. За это время японец даже успел показать совместные фото с казахстанскими чиновниками и сделать фото на память с Айсултаном. После приезда правоохранителей выяснилось, что виноват в ДТП именно казахстанец, который нарушил правила дорожного движения. Теперь Айсултан должен полностью возместить ремонт авто своего случайного знакомого.

"Забавно, но он позвал меня спустя время в кабинет к себе. Я приезжаю, он говорит: "Можешь мне расписку оставить, что ты закроешь передо мной этот долг. Мне сейчас не надо, чтобы ты мне платил". Я понимаю, что там сумма такая, что её нельзя просто пойти и снять с банкомата. Карта у него японская. Я рассказал, что у меня тут намечается проект, я сниму и отдам гонорар с этого проекта (...) Теперь у него есть где-то моя расписка, а проект всё ещё не подтвердился. Я думаю, в какой момент за мной якудзе приедут", — делится Айсултан.

Известный клипмейкер в эфире шоу AITPA поделился множеством интересных случаев из своей жизни, а также рассказал о показах фильма "Қаш", который принёс ему мировую известность. Полную версию шоу можно посмотреть здесь.

Напомним, казахстанский режиссёр Айсултан Сеитов взял премию в номинации "Лучший режиссёр на Шанхайском международном кинофестивале. Он представил на фестивале свою дебютную картину "Қаш", которая повествует о массовом голоде в казахских степях в 1931-1933 годах. Сюжет фильма развивается через личную историю двух братьев. Позже "ҚАШ" стал номинантом премии Asian Pacific Screen Awards и завоевал "Азиатский Оскар" в номинации "Лучшая операторская работа".

AITPA — авторское шоу, где стендап-комики Мадияр Нурманбетов, Вероника Ким и Дамир Нурсеитов обсуждают житейские и актуальные темы, шутят обо всем и всех вместе с приглашенным гостем в окружении живой аудитории.