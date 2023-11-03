Сразу три казахстанских фильма выиграли "Азиатский Оскар"

Авторитетная азиатская кинопремия Asia Pacific Screen Awards, базирующаяся в Австралии, объявила имена победителей. В числе призёров оказались сразу три казахстанских фильма – "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова, "Братья" Дархана Тулегенова и "Қаш" Айсултана Сеитова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на государственный центр поддержки национального кино.

Все три фильма - дебютные работы режиссёров.

"Бауырына салу" и "Братья" сняты при содействии центра по заказу министерства культуры и информации.

"Бауырына салу" выиграл в номинации "Лучший молодёжный фильм". Исполнители главных ролей в картине "Братья" Айбар Салы и Алишер Исмаилов удостоились приза за "Лучшее новое выступление". Ленте "Қаш" досталась награда в номинации "Лучшая операторская работа".

Главный приз APSA в номинации "Лучший фильм" выиграла японская картина "Прекрасные дни" немецкого режиссера Вима Вендерса. Лучшим режиссером стала Селин Сон за свой фестивальный хит "Прошлые жизни". Ещё один фаворит вечера – японская драма "Зла не существует" Рюсукэ Хамагути взяла Гран-при жюри.

Премия APSA создана в 2007 году по инициативе правительства Австралии при содействии ЮНЕСКО и FIAPF - Международной ассоциации кинопродюсеров. Она с каждым годом становится всё более значимой среди международных наград и именуется "Азиатским Оскаром" в кинематографическом мире.

Премия отмечает наиболее выдающиеся картины, созданные представителями из более чем 70 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди победителей прошлых лет – известный казахстанский режиссер Адильхан Ержанов, выигравший в 2019 году в номинации "Лучший режиссер".