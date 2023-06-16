За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале

Фото: Instagram

Казахстанстанский режиссёр Айсултан Сеитов взял премию в номинации "Лучший режиссёр на Шанхайском международном кинофестивале, передаёт BaigeNews.kz. Об этом соотечественник сообщил в своём Instagram.

Он представил на фестивале свою дебютную картину "Қаш", которая повествует о массовом голоде в казахских степях в 1931-1933 годах. Сюжет фильма развивается через личную историю двух братьев.

"Қаш" сначала попал в шорт-лист и претендовал на победу сразу в трех номинациях категории Asian New Talent: лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарист.

Шанхайский кинофестиваль является крупнейшим кинофестивалем Китая и одним из престижных международных кинофестивалей. Он проходит с 9 по 18 июня.