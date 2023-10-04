  • 4 Октября, 23:52
  • BAIGENEWS

Казахстанский фильм номинирован на премию Asian Pacific Screen Awards

Сегодня, 22:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/qara.studios Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
172
Фото: instagram.com/qara.studios

Фильм Айсултана Сеитова "ҚАШ" стал номинантом премии Asian Pacific Screen Awards в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая операторская работа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"

Церемония вручения состоится 3 ноября в городе Голд-Кост в Австралии.

Созданная в 2007 году престижная премия Asia Pacific Screen Awards представляет работы кинематографистов более чем 70 стран и регионов Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

"ҚАШ" рассказывает о массовом голоде 1930-х годов. По сюжету фильма могильщик Исатай отправляется спасать свой аул. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от APSA (@asiapacificscreenawards_)

Самое читаемое

Наверх