Казахстанский фильм номинирован на премию Asian Pacific Screen Awards
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
172Фото: instagram.com/qara.studios
Фильм Айсултана Сеитова "ҚАШ" стал номинантом премии Asian Pacific Screen Awards в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая операторская работа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Церемония вручения состоится 3 ноября в городе Голд-Кост в Австралии.
Созданная в 2007 году престижная премия Asia Pacific Screen Awards представляет работы кинематографистов более чем 70 стран и регионов Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
"ҚАШ" рассказывает о массовом голоде 1930-х годов. По сюжету фильма могильщик Исатай отправляется спасать свой аул.
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