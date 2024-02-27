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WBA отреагировала на новый статус Геннадия Головкина

Сегодня, 05:09
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olympic.kz Сегодня, 05:09
Сегодня, 05:09
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Фото: olympic.kz

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) прокомментировала избрание казахстанского боксёра Геннадия Головкина главой Национального олимпийского комитета РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляем бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина с назначением президентом Олимпийского комитета Казахстана", — указывается в официальном Instagram-аккаунте WBA. 

Решение о назначении Головкина принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана.

После именитый спортсмен прокомментировал своё избрание.

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