WBA отреагировала на новый статус Геннадия Головкина
Сегодня, 05:09
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Сегодня, 05:09Сегодня, 05:09
118Фото: olympic.kz
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) прокомментировала избрание казахстанского боксёра Геннадия Головкина главой Национального олимпийского комитета РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляем бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина с назначением президентом Олимпийского комитета Казахстана", — указывается в официальном Instagram-аккаунте WBA.
Решение о назначении Головкина принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана.
После именитый спортсмен прокомментировал своё избрание.
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