У меня есть свое видение – Геннадий Головкин о новом назначении

Геннадий Головкин прокомментировал избрание на пост главы Национального олимпийского комитета РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК.

"Для меня большая честь будет представлять нашу страну уже в новом для себя качестве. Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом. Хочу добавить, что у меня есть свое видение, есть многолетний международный опыт, есть команда, и самое главное - давнее искреннее желание - это все реализовать в моей родной стране", - сказал Геннадий Головкин.