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  • Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших
МЧС РК Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54
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Фото: МЧС РК

Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших

Появилась информация о смерти работника, пострадавшего при взрыве школьной котельной в селе Аршалы в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам врачей больницы, рабочий скончался накануне около полуночи. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Состояние еще двоих пострадавших, по словам медиков, под контролем.

Напомним, взрыв произошёл в котельной школы №3 имени Ташенова Аршалынского района Акмолинской области. Пострадали три кочегара. В учреждении образования числятся 395 детей. Их оперативно эвакуировали и перевели на дистанционное обучение. Пострадавших среди детей и учителей нет.  Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Таткеева.

Чтобы не допустить новых трагедий, местные власти уже заявили о том, что проверят все остальные сельские школы.

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#взрыв
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:54
150
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