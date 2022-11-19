Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших

Фото: МЧС РК

Появилась информация о смерти работника, пострадавшего при взрыве школьной котельной в селе Аршалы в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам врачей больницы, рабочий скончался накануне около полуночи. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Состояние еще двоих пострадавших, по словам медиков, под контролем.

Напомним, взрыв произошёл в котельной школы №3 имени Ташенова Аршалынского района Акмолинской области. Пострадали три кочегара. В учреждении образования числятся 395 детей. Их оперативно эвакуировали и перевели на дистанционное обучение. Пострадавших среди детей и учителей нет. Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Таткеева.

Чтобы не допустить новых трагедий, местные власти уже заявили о том, что проверят все остальные сельские школы.