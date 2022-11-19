Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы

Фото: МЧС РК

Все школы Акмолинской области проверят после инцидента в поселке Аршалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При взрыве котельной сегодня днем там пострадали люди. Выбраться из-под завалов самостоятельно рабочие не смогли, их извлекали из-под руин спасатели. Дети, к счастью, отделались испугом.

Дети в это время были на уроках (в школе почти 400 учеников), но отделались испугом. Взрывной волной выбило несколько окон.

"Прибыв на место происшествия, спасателями ДЧС, полицейскими, сотрудниками медпомощи была оказана помощь трем пострадавшим. Одного из них пришлось извлекать из-под обрушившихся плит при помощи аварийно-спасательного оборудования и средств малой механизации", - сказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

В ДЧС рассказали, что инцидент произошел из-за взрыва котла. В причинах еще предстоит разобраться специалистам. На месте работает оперативный штаб. Последствия ЧП сейчас устраняют. Отапливать школу пока будет другая котельная, уже к понедельнику подачу тепла восстановят. Вторая смена сегодня занималась дистанционно.

"Учебный процесс планируем к понедельнику восстановить. Идет процесс восстановления подачи тепла с помощью подключения к центральной котельной, которая находится в 400 метрах от здания школы. Материалы все завезены", - отметил руководитель Управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов.

Тем временем инцидент без внимания не оставят. Чтобы не допустить новых трагедий, местные власти уже заявили о том, что проверят все остальные сельские школы.