Подробности о взрыве котла в школе близ Астаны сообщили в ДЧС

Окна в школе выбило при взрыве в котельной в Акмолинской области. Как устраняют последствия ЧП, сообщили в акиате и ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня днём в средней школе имени Жумабека Ташенова в посёлке Аршалы в отдельно стоящей котельной произошёл разрыв парового отопительного котла на твёрдом топливе с последующим разрушением строительных конструкций здания, без последующего горения. В результате госпитализированы трое разнорабочих. Они находятся в сознании, ведётся обследование состояния здоровья", - уточнили в акимате.

В общеобразовательной школе числятся 395 детей. Их оперативно эвакуировали и перевели на дистанционное обучение. Пострадавших среди детей и учителей нет.

На место ЧС выезжали восемь сотрудников ДЧС и одна единица техники, 15 представителей местных исполнительных органов, сотрудники районного отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи.

Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева. В работе по ликвидации задействованы все службы.

"Принимаются оперативные меры по устранению последствий и подаче тепла. Работают пять КамАЗов, два погрузчика для вывоза мусора, автокран и ассенизаторская машина. Проводятся работы по расчистке от завалов, вывоз мусора. В ближайшее время начнутся работы для подключения к центральному отоплению. Завезён материал - трубы длиной 400 метров. За счет восстанавливают 22 окна", - говорится в сообщении.

По информации Управления образования Акмолинской области, в 2014 году в котельной были заменены два котла. В ноябре прошлого года проводилась замена дымовой трубы.