Котельная взорвалась в школе в Акмолинской области

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Взрыв произошёл котельной школы №3 имени Ташенова Аршалынского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадали три кочегара. Школьников перевели на дистанционное обучение.

"Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Таткеева. На место происшествия выехал руководитель управления образования Бейбут Жусупов. Принимаются оперативные меры по устранению последствий и подаче тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение. В регионе будет проведена проверка всех котельных в школах", - сообщили в МЧС.

Троим взрослым оказывается необходимая медицинская помощь.

В акимате заверили, что ответственные за упущения понесут ответственность за случившееся.