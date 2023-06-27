Взрыв в Шемонаихе: названа предварительная версия случившегося

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Что могло послужить причиной произошедшего, рассказал заместитель акима Шемонаихинского района Алексей Ахаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, 22 июня на газовой автозаправочной станции, расположенной в городе Шемонаиха, прогремел взрыв.

"На место были направлены силы пожаротушения района. По прибытии установлено, что произошло возгорание сливной машины "КамАЗ", которая привезла на станцию газ. После возгорания цистерны с газом прогремел взрыв", - сообщил господин Ахаев.

В результате пострадали четверо человек, двое из них - водитель спецтехники и заправщик - от обширных ожогов скончались в больнице.

"Все расходы, связанные с похоронами, взяла на себя организация ТОО "Гор Газ Нурсултан", - отметил замакима района.

По его словам, на стационарном лечении в Шемонаихинской районной больнице остается кассир заправочной станции, получившая ожоги рук. Еще одному пострадавшему - пожарному, который, как сообщалось ранее, стал случайным свидетелем возгорания, - была оказана первая помощь. От госпитализации, по данным замакима, мужчина отказался.