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МЧС РК Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21
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Фото: МЧС РК

Взрыв в Шемонаихе: скончались двое пострадавших

Врачи 48 часов боролись за жизнь пациентов с обширными ожогами, но спасти их не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

22 июня на заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе произошел взрыв. В результате происшествия с термическими ожогами в местную районную больницу доставили четверых пострадавших. Из них двое мужчин находились в крайне тяжёлом состоянии, еще двое - мужчина и женщина - в состоянии средней тяжести. 

Сегодня, 26 июня, в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области сообщили, что мужчина и женщина, которые поступили в хирургию в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Сейчас они стабильны и получают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, посредством телеконсультаций их также ведут областные и республиканские специалисты.

Пострадавшие, которые поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончались.

"У них был почти 100-процентный ожог тела. При таком обширном поражении итог обычно предрешен. 48 часов медики боролись за их жизнь. Но, к сожалению, исход летальный", - рассказали в пресс-службе облздрава.

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Сегодня, 12:21
85
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