Взрыв в Шемонаихе: скончались двое пострадавших

Фото: МЧС РК

Врачи 48 часов боролись за жизнь пациентов с обширными ожогами, но спасти их не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

22 июня на заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе произошел взрыв. В результате происшествия с термическими ожогами в местную районную больницу доставили четверых пострадавших. Из них двое мужчин находились в крайне тяжёлом состоянии, еще двое - мужчина и женщина - в состоянии средней тяжести.

Сегодня, 26 июня, в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области сообщили, что мужчина и женщина, которые поступили в хирургию в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Сейчас они стабильны и получают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, посредством телеконсультаций их также ведут областные и республиканские специалисты.

Пострадавшие, которые поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончались.