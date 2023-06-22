Взрыв в Шемонаихе: госпитализированы четыре человека

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Управлении здравоохранения ВКО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на заправочной станции в Шемонаихе, передаёт BaigeNews.kz.

С термическими ожогами в Шемонаихинскую районную больницу привезли четырёх человек.

"Двое мужчин находятся в крайне тяжёлом состоянии в отделении реанимации ЦРБ, имеют обширные ожоги поверхности тел. Еще двое (мужчина, женщина) пострадавших с ожогами тела с площадью 15-20 процентов госпитализированы в хирургическое отделение, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в управлении.

В Шемонаиху из Усть-Каменогорска прибыла бригада санитарной медицинской авиации: главный травматолог и главный реаниматолог области.

Ранее сообщалось о том, что на заправочной станции произошёл взрыв.