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ДЧС ВКО Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51
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Фото: ДЧС ВКО

Взрыв на АЗС прогремел в Шемонаихе

На заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе Восточно-Казахстанской области произошёл взрыв. Пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате начался пожар. Огнём уничтожено пять единиц техники. Пострадали два человека, с термическими ожогами доставлены в больницу. Личности устанавливаются", - сообщили в ДЧС региона.

В 14:44 пожар локализован. Площадь устанавливается. 

По данным спасателей, угрозы жилым домам и лесному фонду нет.

В тушении задействованы пять пожарных автомобилей и 12 человек личного состава.

Видео: https://t.me/baq_kz/13168
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Сегодня, 15:51
353
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