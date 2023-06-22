Взрыв на АЗС прогремел в Шемонаихе

Фото: ДЧС ВКО

На заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе Восточно-Казахстанской области произошёл взрыв. Пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате начался пожар. Огнём уничтожено пять единиц техники. Пострадали два человека, с термическими ожогами доставлены в больницу. Личности устанавливаются", - сообщили в ДЧС региона.

В 14:44 пожар локализован. Площадь устанавливается.

По данным спасателей, угрозы жилым домам и лесному фонду нет.

В тушении задействованы пять пожарных автомобилей и 12 человек личного состава.