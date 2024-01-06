Взрыв газа в Уральске: задержан арендатор кафе

В пресс-службе областной прокуратуры ЗКО сообщили, что “департаментом ЧС области по факту возгорания и гибели людей в кафе "Rizyq" начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Шестого января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в прокуратуре уточнили, что подозреваемым в деле является арендатор кафе.

"Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. другие подробности не разглашают в интересах следствия", – заявили в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 4 января в одном из кафе Уральска произошёл взрыв газа. Под завалами обнаружили тела двоих погибших, позже спасатели извлекли ещё одно тело. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, отметив, что четверо находятся в тяжелом состоянии. Для того, чтобы разобрать завалы пожарные и спасатели 16 часов неприрывно работали на месте происшествия.