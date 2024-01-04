Взрыв газа в Уральске: найдено тело третьего погибшего
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В Уральске на месте взрыва обнаружено и извлечено тело третьего погибшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям ЗКО.
Как отметили в ДЧС Западно-Казахстанской области, аварийно-спасательные работы продолжаются. Они осложнены большим количеством обрушенных конструкции. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания.
Ранее силами ДЧС были обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, еще один человек от госпитализации отказался.
На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего 190 человек и свыше 50 единиц техники.
Отмечается, что на месте происшествия оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших.
Напомним, в ночь на 4 января в одном из кафе Уральска произошёл взрыв газа. Под завалами обнаружили тела двух погибших. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, отметив, что четверо находятся в тяжелом состоянии.
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