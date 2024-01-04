Взрыв в Уральске: спасатели завершили разбор завалов

В Уральске завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в кафе. 16 часов на месте происшествия непрерывно работали пожарные и спасатели ДЧС Западно-Казахстанской области, полиции, местных исполнительных органов и "скорой", передаёт BaigeNews.kz.

"Аварийно-спасательные работы осложнялись наличием множества неустойчивых и свисающих конструкций. Произведён полный разбор разрушенного строения. Работы проводились с использованием всех имеющихся средств и методов поиска. Силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены трое погибших", - сообщили в ДЧС региона.

Для расследования причин происшествия и гибели людей на месте работают дознаватели ДЧС.

Напомним, ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение конструкций с последующим горением.

Врачи сообщили о состоянии пострадавших.