Взрыв газа в Уральске: четыре человека в тяжёлом состоянии
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в кафе в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.
По словам руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Ерлана Токсанова, в городскую многопрофильную больницу доставили шесть человек. Один из них отправлен на амбулаторное лечение. Ещё один, получивший лёгкие ожоги лица и шеи, госпитализирован в отделение травматологии.
Четыре человека находятся в реанимации. У одного из них выявлен двухсторонний пневмоторакс и перелом правой плечевой кости.
"У всех четверых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Двое пострадавших - граждане Узбекистана, оба в реанимации, остальные – казахстанцы. Трое мужчин и две девушки. Пострадавшие, которым потребовалась госпитализация, получили ожоги от 15 до 52 процентов поверхности тела", - рассказал Ерлан Токсанов.
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Напомним, ночью в одном из кафе Уральска произошёл взрыв газа. Под завалами обнаружили тела двух погибших.
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