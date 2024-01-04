Взрыв газа в Уральске: под завалами найдены тела двух человек

Тела двоих погибших найдены под завалами разрушенного кафе в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ДКО.

"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 человек от госпитализации отказался. Также обнаружены 2 погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В ДЧС отметили, что под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.



На месте происшествия задействованы силы ДЧС Западно-Казахстанской области, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи.

Напомним, сегодня ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением.