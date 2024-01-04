Взрыв газа в Уральске: под завалами найдены тела двух человек
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Тела двоих погибших найдены под завалами разрушенного кафе в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ДКО.
"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 человек от госпитализации отказался. Также обнаружены 2 погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
В ДЧС отметили, что под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
На месте происшествия задействованы силы ДЧС Западно-Казахстанской области, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи.
Напомним, сегодня ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением.
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