Вывести из тени квартирных арендодателей потребовала депутат

Фото: parlam.kz

Мажилисвумен Екатерина Смышляева затронула болезненную на сегодня тему для казахстанцев, которые не имеют своего жилья, передаёт BaigeNews.kz. В последние несколько дней наблюдается дефицит и завышенные цены на аренду квартир.

"Назначаются виновные, предлагаются меры по сокращению спроса. Но у данной проблемы есть и другая сторона. Большая часть рынка арендного жилья находится в тени. Мы все знаем, что бизнес по оформлению документов на квартиру для командировочных всегда жил отдельной жизнью. Договора, счета и чеки можно получить за отдельную плату. Если же квартира снималась для собственных нужд, документы оформлялись и того реже. А в случае вопросов квартирантам было велено представляться родственниками", - сказала депутат, зачитывая свой запрос.

Первые "звонки" о том, что с рынком арендного жилья что-то не так, по её словам, появились, когда Министерство индустрии ввело программу субсидирования арендной платы для отдельных социальных категорий граждан. На эти цели в 2022 году выделили 40 миллиардов тенге, из которых на сегодня освоили меньше 10 процентов.

"Неужели у нас так мало нуждающихся? Дело не в этом, а в том, что для получения субсидий этой категорией граждан необходимо было найти "белого" арендодателя, а это оказалось довольно сложно, особенно в случае съёма недорогого жилья. Но ситуация с выводом из тени арендного бизнеса не меняется. Резко возросший до ажиотажного спрос на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил триггером текущей ситуации. Настало время спекуляций, безнравственных выселений в угоду сиюминутному заработку и другим бесчинствам. При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения. Однако, какой бы серьёзной не была текущая ситуация, нужно признать, что она временная. Ажиотаж спадёт, рынок успокоится. Но впереди реализация новой жилищной политики, где львиная доля надежд правительства приходится на частный фонд арендного жилья", - сказала Екатерина Смышляева.

Она перечислила несколько рекомендаций по урегулированию ситуации на арендноом рынке жилья: