Выше критической отметки: "Казгидромет" дал прогноз по паводкам в ЗКО

В "Казгидромете" предоставили информацию о паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила на брифинге в СЦК пресс-секретарь организации Алина Исмагулова, на большинстве внутренних рек области пики половодья прошли.

"Вместе с тем, по состоянию на 12 часов дня 21 апреля на гидрологическом посту реки Жайык в Уральске уровень воды составляет 854 см, опасный уровень — 850 см. На 8 часов утра сброс воды из Ириклинского водохранилища составил 294 кубометра в секунду", — сказала Алина Исмагулова.

Она уточнила, что при расчётах необходимо учесть приток реки Жайык реку Сакмара, которая дает 50% стока реки Жайык. По состоянию на 8 часов утра 21 апреля уровень воды на гидропосту реки Сакмара – Татарская Каргала составил 877 см. При этом опасной считается отметка в 860 см. Таким образом, за сутки изменение уровня воды достигло 9 см.

"Критическая отметка на гидрологическом посту рекм Жайык составляет 850 см, при превышении наблюдается обратный отток на реку Шаган, что приведёт к подтоплениям дачных массивов Уральска. Также в зоне риска находятся населённые пункты, расположенные вдоль реки Жайык в Бурлинском, Байтерек, Теректинском, Акжаикском районах", — сказала спикер.

Она также отметила, что в Западно-Казахстанской области днём 23, 25, сутки 26 апреля прогнозируется дождь. Понижение температуры воздуха ночью ожидается от 12-17 до 4-9 тепла, в конце недели небольшое повышение до 7-12 тепла.

Ранее спасатели поделились кадрами первых спасённых из зоны затопления. Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы. Город разделили на секторы, в каждом из которых есть эвакуационные пункты. Жителей окраин города эвакуировали заблаговременно, не желающих покидать свои дома и дачные участки, эвакуируют принудительно.

Между тем, в Западно-Казахстанскую область перебросили дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области, воинской части, а также МВД.