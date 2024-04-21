Фото первых спасённых из затопленных дач Уральска поделились в МЧС

Поднявшаяся вода Жайыка стремительно затапливает дачные массивы в Уральске. По данным МЧС РК жителей отсюда эвакуировали ещё неделю назад, однако остались несогласные, передаёт BaigeNews.kz.

Трогательными кадрами первых спасённых поделились в МЧС. Среди эвакуированных не только люди, но и домашние животные.

Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска.

По данным спасателей, постоянно в этих садоводствах проживает 196 семей. Почти все они были эвакуированы за неделю до подтоплений. Отказавшихся добровольно выезжать с опасных территорий местная полиция эвакуирует принудительно.