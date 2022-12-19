Выпускники "Болашак" вносят важный вклад в развитие страны - Куаныш Ергалиев

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Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев рассказал об основных достижениях международной стипендии "Болашак", которая на протяжении долгих лет помогает тысячам казахстанцев изучать передовые технологии ведущих стран, получить образование в лучших университетах мира и развивать человеческий капитан нашей страны, передаёт BaigeNews.kz.

- Если брать статистику, какую лепту в развитие человеческого капитала и качественной подготовки кадров вносит "Болашак"?

- За 29 лет реализации программы почти 12 тысяч казахстанцев обучились в лучших вузах мира. Выпускники "Болашак" трудятся в самых различных сферах и вносят свой вклад в развитие страны. К примеру, более 800 стипендиатов несут службу в сфере здравоохранения и ежегодно проводят более десятков тысяч сложнейших операций. "Болашаковцы" проводят сложнейшие кардио и нейрохирургические операции, которые ранее не проводились в Казахстане, изобретают лекарственные препараты, вакцины и новые методы лечения тяжёлых заболеваний, разрабатывают уникальные инклюзивные технологии. Для сферы образования подготовлены более 1000 выпускников, которые работают в организациях образования различных уровней, в том числе и в сельской местности. Стипендиаты Программы сыграли ключевую роль при запуске таких стратегически важных проектов как Nazarbayev University, Назарбаев Интеллектуальные школы, Международный финансовый центр "Астана", ряд Национальных медицинских центров, AstanaHub, Astana IT University, а также запуске нефтегазовых месторождений. Также стипендиаты применяют приобретенные знания и вносят лепту в развитие таких секторов как наука, экономика, журналистика, культура, инновации и технологии, государственное управление и другие.

- Каким образом программа была переформатирована в последние годы, и какие изменения ждут её в будущем?

- На самом деле, за годы независимости программа "Болашак" прошла несколько этапов развития. Требования и основные направления программы непрерывно совершенствовались, адаптируясь под приоритеты государственной политики и реалии современного мира.

В 2020 году проведена масштабная модернизация программы "Болашак", направленная на повышение прозрачности и объективности отбора, создание равных возможностей для претендентов, снижение бюрократических процедур. Процессы приёма документов и конкурсного отбора полностью автоматизированы и проходят в режиме онлайн.

В этом году по поручению Главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" увеличено с 36% до 60%.

Перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности. Список вузов для обучения по программе "Болашак" дополнен 23 ведущими техническими вузами мира. Наряду с этим, предусматривается введение льготной категории -"инженерно-технические работники". Им не обязательно будет самостоятельно поступать в зарубежные вузы на момент подачи документов по "Болашак". Они могут пройти годичные языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии.

- В конце ноября президент Касым-Жомарт Токаев побывал с официальным визитом в Париже, где провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где в том числе стороны обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры. Как вы оцените текущую динамику взаимодействия Казахстана и Франции в области высшего образования?

- Между Республикой Казахстан и Французской Республикой осуществляется тесное сотрудничество в области высшего образования. Активно взаимодействуют и вузы двух стран. Осуществляются совместные образовательные, двудипломные программы, обмен студентами. Я бы обратил внимание также на то, что в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию подписаны 14 меморандумов о взаимодействии между вузами РК и Франции. Подписана Декларация о намерениях относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и министерством Европы и иностранных дел Французской Республики. В настоящее время прорабатывается открытие новых совместных образовательных и двудипломных программ между вузами РК и Франции. Открытие филиала французского ВУЗа на стадии обсуждения сторон.