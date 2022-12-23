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Выезд из Астаны в сторону Кокшетау перекрыли из-за непогоды Вчера, 18:29
274
Вчера, 18:29
274

Выезд из Астаны в сторону Кокшетау перекрыли из-за непогоды

Дороги из Астаны в Кокшетау перекрыты с 18:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Из-за метели и плохой видимости ограничено движение для всех видов автотранспорта от Астаны до Кокшетау", - говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании.

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#непогода #трасса #Астана
BaigeNews.kz
Вчера, 18:29
274
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