Вспышка кори: в каких регионах Казахстана ситуация остается неблагоприятной

В Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях ситуация с корью остается неблагоприятной. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

“Это Актюбинская, Атырауская и Карагандинская область. Именно в этих регионах недостаточно идёт дополнительная вакцинация, охват населения ниже, чем республиканский показатель", — сказала министр.

При этом в целом в стране заболеваемость корью снизилась на 11 процентов.

"В 10 регионах идёт снижение в течение трёх недель. В 7 регионах наблюдаем стабилизацию ситуации, заболеваемость стоит на одном уровне" — сообщила министр.

Напомним, на конец 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 29 648 случаев кори. Детский фонд ЮНИСЕФ (ООН) назвал Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

В декабре 2023 года в Казахстане от кори погибло двое детей – в Восточно-Казахстанской области и в Астане, в Министерстве здравоохранения поделились подробностями смертельных случаев.