Подробностями двух смертельных случаев от кори поделились в Минздраве
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В декабре прошлого года в Казахстане от кори погибло двое детей – в Восточно-Казахстанской области и в Астане, в Министерстве здравоохранения поделились подробностями смертельных случаев, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Мининстерства здравоохранения РК Айгерим Оспанова на брифинге в СЦК напомнила, что в декабре 2023 года было зарегистрировано два случая смертности детей от кори.
По её словам, первый случай зарегистрирован в ВКО. Погиб ребёнок шести месяцев.
"От первой госпитализации ребёнка родители отказались и на второй госпитализации, когда ребёнка положили в стационар, было ухудшение состояния, осложнения, и, к сожалению, мы потеряли этого ребенка. На сегодняшний день уже проведены экспертные работы, по результатам, клинические патологоанатомические исследования показали, что, действительно, причиной гибели была корь", - сообщила Айгерим Оспанова.
Она отметила, что мать ребенка не была привита от кори, а малыш был на грудном вскармливании.
Относительного второго случая, произошедшего в столице, Айгерим Оспанова сообщила, что четырёхмесячный ребёнок поступил уже в тяжелом состоянии и погиб.
"Также были проведены экспертизы, диагноз "корь" подтвердился. Ребенок был на искусственном вскармливании", - сказала она.
Напомним, на конец 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 29 648 случаев кори. Детский фонд ЮНИСЕФ (ООН) назвал Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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