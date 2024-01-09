Почти 30 тысяч человек заболели корью в Казахстане в 2023 году - Минздрав

На конец 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 29 648 случаев кори, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80 процентов приходится на детей до 14 лет, с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори. Тенденция к стабилизации по кори наметилась в 6 регионах – Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской Карагандинской Жетысуской Туркестанской областях, отметила министр. Тенденция к снижению обозначилась в трёх регионах – Шымкенте, Жамбылской и Улытауской областях", - сообщила министр здравоохранения.

По её словам, с ноября проводится дополнительная вакцинация против против кори, краснухи и паротита.

"На сегодняшний день в рамках дополнительной вакцинации привито более 930 тысяч человек, охвачено 62 процента ежедневно прививается свыше 20 тысяч человек. В настоящее время отмечается положительная динамика дополнительной иммунизации в большинстве регионов страны. Так, в Жетысуской, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте охвачено дополнительной иммунизацией более 70 процента подлежащего контингента", - сказала Гиният.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, остается стабильной.