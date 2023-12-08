Все обязательства перед сотрудниками "АрселорМиттал Темиртау" будут выполнены - Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщил, что новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Лаврентьев выполнит все текущие обязательства перед сотрудниками и поставщиками в полном объёме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В рамках инвестиционного соглашения с новым инвестором предусмотрены обязательства по инвестициям в само предприятие, ряд социальных обязательств. Все текущие обязательства перед сотрудниками, перед поставщиками будут выполнены в полном объёме", - сказал Шарлапаев на пресс-конференции в Правительстве.

Также, по словам министра, новый инвестор выплатит все долги бывшего владельца "АрселорМиттал Темиртау" перед сотрудниками.

Канат Шарлапаев подчеркнул, что государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников нового инвестора.

Он также добавил, что Лаврентьев будет единоличным собственником, никаких других инвесторов в компании не будет.

"Никакого присутствия иностранных инвесторов не будет. Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объём инвестиций в течение 3 лет составит порядка 3,5 миллиарда долларов и в самое ближайшее время инвестиции составят более 1 миллиарда долларов в улучшении операционной работы предприятия", - сказал Шарлапаев.

Отметим, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переименование "АрселорМиттал Темиртау".