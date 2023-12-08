Было бы правильно вернуть ему историческое название – Шарлапаев о "АрселорМиттал Темиртау"
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
135Фото: BaigeNews.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переименование АрселорМиттал Темиртау после прихода нового инвестора, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сейчас нужно подождать, пока новый инвестор окончательно это подтвердит, но мы считаем было бы правильно вернуть ему историческое название "Кармет". Я думаю, что сотрудники и жители этого региона нас в этом плане поддержат", - сказал Шарлапаев.
Ранее правительство объявило нового собственника "АрселорМиттал Темиртау". Им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.
Канат Шарлапаев озвучил подробности сделки, отметив, что правительству удалось снизить стоимость активов с 3,5 миллиарда до 286 миллионов долларов.
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