Все казахстанские школы проверят на безопасность после случая в Петропавловске – Минпросвещения

"Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по поручению министра просвещения РК по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В её состав вошли представители Комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области.

Уточняется, что для обеспечения безопасности в школе установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

В министерстве также напомнили, что 30 марта 2022 года для обеспечения безопасности в организациях образования министерством утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки.

Сегодня стало известно, что в Петропавловске ученик девятого класса чуть не устроил бойню в родной школе. Подросток принёс на урок кухонный топор и нож. Он ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребёнку на месте оказали помощь.