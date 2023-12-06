Врач об антиваксерах: Они лишают своих детей права на жизнь, здоровье и будущее

Глава Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Манар Смагул отметила тенденцию к росту числа казахстанцев, отказывающихся прививать своих детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Антиваксерами мы называем тех, кто имеет чёткие убеждения о том, чтобы не получать вакцины. Мы не ставим перед собой цель, что у нас будет ноль антиваксеров, все поголовно будут вакцинированы. Допускаем уровень охвата вакцинацией касательно кори не менее 95 процентов. Пять процентов - это лица, которые отказались от вакцинации или же имеют медицинские противопоказания. Наша задача - сдерживать уровень отказов. Мы видим, что с каждым годом небольшая тенденция к росту есть", - сказала она на брифинге об эпидемиологической ситуации по кори.

По словам Смагул, вся необходимая работа по разъяснению необходимости вакцинации проводится. На базе Национального центра общественного здравоохранения ведётся сайт egu.kz с доступной информацией. В будни работает call-центр 7701, где можно получить ответы на вопросы о вакцинации от компетентных специалистов.

"Антиваксеры – это кто? Это мы, это люди. Они несут ответственность перед своими детьми. То есть человек нарушает право своего ребёнка на жизнь, на здоровье, на будущее. Вакцина против кори является обязательной в ряде европейских стран и США. И, как правило, когда дети поступают в вузы этих стран, то там требуют сертификат о вакцинации, без него не допускаются на обучение", - добавила спикер.

Ранее сообщалось о том, что более 20 тысяч случаев кори зарегистрировано в Казахстане с начала года. В день выявляют по 350 новых больных.

В республике начата кампания по вакцинации. В Астане привили более 16 тысяч детей.

В Интернете распространяют петицию с требованием наказывать родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей.