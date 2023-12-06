В Астане против кори вакцинировали более 16 тысяч детей

Всего на 6 декабря в столице вакцинировано 16 447 детей. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, с 6 ноября в Астане ведется массовая иммунизация против кори. Ей подлежат дети от 6 до 10 месяцев 29 дней и от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также медицинские работники.

"Наша сегодняшняя главная задача – не допустить летальных случаев и осложнений от кори. Вакцинация также проводится в очагах инфекции, где привито 1733 контактных лиц, а также проводится выявление лиц до 18 лет, не привитых против кори, на сегодняшний день с начала года выявлено 14 374 лиц, из них привито 12 746 (88%)", - сообщила Сархат Бейсенова.

При первых симптомах болезни санврач настоятельно рекомендует сразу же обращаться за помощью к врачам. К таковым относятся: увеличение температуры до 38—40°C; головные боли, слабость; снижение аппетита; конъюнктивит, ринит, светобоязнь; сухой, надсадный кашель; охриплость голоса; коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом нёбе, сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.