"Вовремя всё это пресекли" — министр сельского хозяйства ответил на критику по нашествию саранчи

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с нашествием саранчи в Костанайской области, а также ответил на критику депутата Айдарбека Ходжаназарова, передаёт BaigeNews.kz. Ранее депутат заявил о том, что Минсельхоз провалило работу по борьбе с саранчой.

Министр сообщил, что он лично посетил Костанайскую область.

"Мы в субботу отправили всё руководство туда, мой заместитель лично полетел. Вся техника на месте была. Мы начали освещать прям с утра воскресенья эту ситуацию, выставляли всю объективную информацию на нашем сайте. Вы как считаете, это замалчивание?", — сказал министр в кулуарах правительства.

Он отметил, что в соцсетях распространялось одно и то же видео, которое не соответствует реальной ситуации на месте. По его словам, речь идёт о 500 гектарах.

"Это 500 гектаров всего лишь. Мы показали всю информацию и выступил тот же самый хозяин вот этих площадей. Во-первых, там нет речи о 12-ти, 20-ти тысячах гектарах. Всего 500 гектаров пострадало. Мы вовремя всё это пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно вот так обвинять", — заключил Карашукеев.

Ранее на нашествие саранчи пожаловались жители Костанайской области. Они выкладывали видео с многочисленными колониями одного из самых страшных сельскохозяйственных вредителей. А в МСХ сообщали, что итальянский прус оккупировал уже четыре района Костанайской области.