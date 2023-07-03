Полчища саранчи атаковали поля в Костанайской области. Урожай под угрозой

На 2 июля в области против итальянского пруса обработано 257,2 тысячи гектаров, или 66,4 прцента от запланированной площади. Обработка полей против азиатской саранчи, которая может нанести наиболее серьёзный урон полям и огородам, начнётся по мере необходимости.

В проведении химических обработок задействована 31 единица специальной техники, в том числе девять наземных вентиляторных опрыскивателя, 13 аэрозольных газогенераторов, шесть судов сверхлёгкой авиации и три самолёта.

Самыми горячими точками сейчас считаются Жангельдинский, Амангельдинский, Алтынсаринский и Денисовский районы. В Наурзумском районе нашествие вредителей пока не выявлено, и повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено, сообщили в ведомстве.

В зону нашествия саранчи выехал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Кроме того, в регионе находится и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Каныш Алиев.