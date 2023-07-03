Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Полчища саранчи атаковали поля в Костанайской области. Урожай под угрозой
wikimedia.org/Петр Бобровничий Вчера, 11:26
1201
Вчера, 11:26
1201
Фото: wikimedia.org/Петр Бобровничий

Полчища саранчи атаковали поля в Костанайской области. Урожай под угрозой

В Костанайской области началось нашествие саранчи. Итальянский прус оккупировал уже четыре района. В социальных сетях фермеры делятся видео движения многочисленных колоний одного из самых страшных сельскохозяйственных вредителей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минсельхозе, ведомство держит на контроле ситуацию с распространением саранчовых в регионе. 

На 2 июля в области против итальянского пруса обработано 257,2 тысячи гектаров, или 66,4 прцента от запланированной площади. Обработка полей против азиатской саранчи, которая может нанести наиболее серьёзный урон полям и огородам, начнётся по мере необходимости.

В проведении химических обработок задействована 31 единица специальной техники, в том числе девять наземных вентиляторных опрыскивателя, 13 аэрозольных газогенераторов, шесть судов сверхлёгкой авиации и три самолёта.

Самыми горячими точками сейчас считаются Жангельдинский, Амангельдинский, Алтынсаринский и Денисовский районы. В Наурзумском районе нашествие вредителей пока не выявлено, и повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено, сообщили в ведомстве. 

В зону нашествия саранчи выехал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Кроме того, в регионе находится и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Каныш Алиев.

"Ранее на территории Костанайской области прогнозировалось распространение стадных саранчовых на площади 422,9 тысячи гектаров, в том числе итальянского пруса на 387,4 тысячи гектаров и азиатской саранчи на 35,5 тысячи гектаров. В целом по Казахстану на борьбу со стадными саранчовыми вредителями из республиканского бюджета выделено 3,8 миллиарда тенге, предназначенных на закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению", - гвоорится в сообщении.

Для координации работы во всех областях созданы оперативные штабы во главе с заместителями акимов. Принимаются меры по своевременному и качественному проведению работ против стадных вредителей.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.

Ранее сообщалось, что защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химобработку.  

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aidarbek Khojanazarov (@a1darbek)

Видео: instagram.com/a1darbek
Видео: t.me/kazchuvash
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 11:26
1201
Поделитесь:
Наверх