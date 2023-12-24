Волк, напавший на жителей в Каркаралинске, оказался "домашним"

Согласно результатам экспертизы, волк, который покусал жителей Каркаралинска, оказался "домашним", бешенства у хищника не обнаружили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Эксперты обнаружили потёртости, характерные для ошейника. Это и объясняет то, что зверь легко "подружился" с бродячими собаками. Откуда он сбежал остаётся загадкой.

Напомним, в Карагандинской области волк покусал трёх женщин, одна из которых беременна. Две женщины пострадали достаточно серьёзно. Волк буквально вырвал из них куски плоти. В городских и семейных чатах прислано 100500 сообщений о волках, которые буквально заполонили Каркаралинск.

Также хищник повредил полицейский автомобиль. На одну из женщин волк напал прямо на глазах стражей порядка, которые патрулировали улицы. Полицейские отбили жертву от зверя. Затем при погоне за ним улетели в кювет.

В суматохе и в вечерних сумерках местные жители убили двух собак, которых приняли за волка. Позже полиция Карагандинской области нашла и ликвидировала дикого зверя.

Ранее сообщалось, что жители района Самар в ВКО просят местные власти возобновить отстрел волков. Люди жалуются, что звери нападают на скот, заходят в сёла и нападают на людей.