  • 21 Декабря, 11:34
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Волк покусал троих человек в Карагандинской области

Сегодня, 11:00
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pikabu.ru Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: pikabu.ru

Полицейские и ветеринары ищут волка, который покусал трёх человек в Каркаралинске, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

Волк около шести утра напал на трёх одиноких путников на окраине Каркаралинска.

По данным областного управления здравоохранения, в центральную районную больницу с укусами животного обратились три женщины.

"У одной женщины множественные укусы, у двух - глубокие укусы. Всем сделаны обработка ран и прививки. Пациенты отпущены на амбулаторное лечение", - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что на данный момент ведутся поиски волка.

"Полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного", - отметили в пресс-службе ведомства.

 
 
 
 
 
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Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

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