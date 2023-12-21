Волк покусал троих человек в Карагандинской области
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Полицейские и ветеринары ищут волка, который покусал трёх человек в Каркаралинске, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.
Волк около шести утра напал на трёх одиноких путников на окраине Каркаралинска.
По данным областного управления здравоохранения, в центральную районную больницу с укусами животного обратились три женщины.
"У одной женщины множественные укусы, у двух - глубокие укусы. Всем сделаны обработка ран и прививки. Пациенты отпущены на амбулаторное лечение", - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что на данный момент ведутся поиски волка.
"Полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного", - отметили в пресс-службе ведомства.
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