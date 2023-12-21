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В Каркаралинске застрелили волка, покусавшего троих человек

Сегодня, 17:50
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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Фото: из открытых источников

Полиция Карагандинской области нашла и ликвидировала волка, покусавшего людей в Каркаралинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и ликвидировано дикое животное, который нанес телесные повреждения в виде укусов жителям г. Каркаралинск Карагандинской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, волк покусал троих человек в Карагандинской области.

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