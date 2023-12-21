В Каркаралинске застрелили волка, покусавшего троих человек

Полиция Карагандинской области нашла и ликвидировала волка, покусавшего людей в Каркаралинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и ликвидировано дикое животное, который нанес телесные повреждения в виде укусов жителям г. Каркаралинск Карагандинской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, волк покусал троих человек в Карагандинской области.