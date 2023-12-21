Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске

Одна из женщин, на которую набросился волк в Каркаралинске, рассказала подробности происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Хищник целый день держал в страхе город, пока его не ликвидировали стражи порядка.

ЧП с беременной пострадавшей случилось в 9 часов утра. Местная жительница Арайлым отвела сына в школу и уже возвращалась домой, как неожиданно на неё напал волк. Всё произошло так внезапно, что убежать было невозможно.

"Волк прыгнул на меня и схватил на левое плечо. Протащил больше метра, примерно. Хорошо, что полицейские подоспели вовремя. Они сбили его машиной. Благодарна им за спасение. Я беременна. Боялась и за себя, и за ребёнка. Я была в таком шоке, что передать не могу. Сильный зверь. Я каждый день отвожу старшего ребёнка в школу. Много бродячих собак. Автобусов нет, только такси. А тут ещё и волк появился. Очень страшно", - рассказала пострадавшая.

Сообщения о кровожадном звере быстро облетели городок. Озлобленный хищник напал ещё на двух женщин. У них рваные раны плеч и рук. Чудом обошлось без жертв. Пострадавшим оказали помощь в районной больнице.

Кроме того, серый хищник задрал у местных фермеров несколько баранов. Напуганные жители рассказывают, что и ранее видели опасное животное в окрестностях, однако никто его не поймал.

Известно, что учеников первой смены развезли по домам на автобусах. Вторая смена занималась уже дистанционно. Все кружки и внеклассные занятия отменены.

Ранее сообщалось о том, что волк утром напал на трёх одиноких путников на окраине Каркаралинска. Полицейским удалось ликвидировать животное.