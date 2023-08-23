Водителя-лихача с "крутым" автономером оштрафовали в Шымкенте

Водителя-лихача оштрафовали по нескольким статьям в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Перестроения с созданием помех для других участников движения, провоцирование аварийной обстановки и другие нарушения ПДД выявили полицейские мегаполиса на видеозаписи, опубликованной в соцсети.

"Видимо, так молодой мужчина на Toyota Camry обмывал новообретенный "крутой" номер своего авто, табличка с которым засветилась на видео", - отметили в МВД.

Нарушителя установили и нашли. Автомобилиста привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 590 "Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта номерными знаками", части 1 статьи 595 "Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки" и части 1 статьи 606 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения".

Стражи порядка напоминают, что несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и неуместные манёвры при управлении транспортом являются проявлением угрозы жизни и здоровью других участников движения.