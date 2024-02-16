В национальной компании "КазАвтоЖол" прокомментировали ситуацию с автомобильными заторами на трассе "Самара — Шымкент", передаёт BaigeNews.kz.

Не только погода, но и водители большегрузных машин способствуют образованию заторов на трассе "Самара — Шымкент", заявили в нацкомпании.

Чтобы справиться с последствиями неблагоприятной погодной обстановки, на автодороге работает спецтехника.

"Многие водители большегрузных машин, желая объехать проблемные участки, не соблюдают правила безопасности дорожного движения, выезжая на встречную полосу, что создает дополнительные проблемы на автодороге. Из-за такого поведения сегодня между Актобе и посёлком Карабутак дорожники потеряли несколько часов рабочего времени. Несмотря на тяжёлые условия, к этому часу дорожники устранили затор, большегрузы продолжают движение по маршруту", — говорится в заявлении АО НК "КазАвтоЖол".

В нацкомпании попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и не создавать потенциально опасных ситуаций.

13 февраля данная трасса была закрыта из-за ухудшения погоды.

Ранее на этой автодороге при исполнении обязанностей погиб сотрудник "ҚазАвтоЖола". Трагический случай произошёл после возобновления движения на одном из участков автодороги.

15 февраля "КазАвтоЖол" опроверг информацию о том, что грузовые машины простояли более 10 суток в пробке на участке Актобе-село Карабутак.