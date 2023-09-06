Вода становится очень важным капиталом – эксперт

В Казахстане очень остро стоит проблема нехватки воды. Президент в послании народу уделил этому вопросу особое внимание. По его поручению было создано новое министерство водных ресурсов и ирригации. О том, в каком направлении следует двигаться государству, чтобы избежать экологической катастрофы и реально ли улучшить существующую ситуацию в короткие сроки корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с директором Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеевым.

"Водная проблема в Центральной Азии за все эти 30 лет так и не урегулирована до конца. У нас есть приграничные реки с центральноазиатскими государствами. Есть проблема с Китаем по Иртышу, на Западе Казахстана – с Российской Федерацией. Можно сказать, по всему периметру нашей границы мы находимся в некоем уязвленном и даже ущемленном положении, потому что преимущество по регулированию водостоков находится у наших соседей", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас важно не довести до межгосударственных конфликтов, которые могут начаться на фоне обострившегося дефицита воды.

"В этот раз в послании Президент обозначил эту проблему и выделил в отдельный приоритетный блок инфраструктурного развития. Даже создано отдельное министерство, потому что министерство экологии, министерство сельского хозяйства и те акимы, которые возглавляли регионы, зависимые от подачи воды – они снова эту работу провалили", - добавил он.

Сельтеев считает, что в вопросах водной дипломатии важны не только протокольные переговоры, но и неформальные личные отношения наших чиновников с коллегами из соседних стран.

"Закулисная политика очень важна. Потому что может возникнуть ситуативный кризис, и, например, если наш министр водных ресурсов будет лично знаком и иметь контакты аналогичного министра соседней страны, то он может в любой момент позвонить и договориться, выторговать каким-то образом и решить этот вопрос в нашу пользу. Нашим соседям в обмен на воду тоже много чего может пригодиться. Это очень важно понимать. Это ведь достаточно небогатые страны, которым нужны какие-то другие ресурсы. Такая вот водная дипломатия, основанная на личных контактах", - пояснил наш собеседник.

Также эксперт заострил внимание на еще одной угрозе в водном вопросе региона, которую необходимо решать уже сейчас.

"Почему-то в казахстанских СМИ не говорят о еще одном крупном потенциальном риске, который связан с тем, что афганские талибы строят канал Коштеп. Сейчас надо в связке с Таджикистаном и Узбекистаном решать этот вопрос. Потому что если этот канал будет построен, то там, насколько я помню, будет забор идти чуть ли 60% воды из Амударьи. Там и мы пострадаем, и узбеки. Надо сейчас уже включаться в эти процессы. Потому что это грозит очередной экологической катастрофой. Кроме того, данный кейс может стать одним из факторов геополитического обострения с дальнейшей дестабилизацией в регионе", - заявил он.

На вопрос о том, каковы шансы у нового министерства "выйти сухими из воды" и улучшить текущую ситуацию, Сельтеев ответил так:

"Шансы сложно оценить, потому что сфера запущена. Очень много не сделано за эти десятилетия. Работа предстоит большая. То, что создали отдельное министерство – это первый важный шаг к решению этих проблем. Потому что это позволит сосредоточиться на проблеме и точечно идти к ее решению, систематизировать эту работу. Плюс президент поручил построить новые водохранилища, отремонтировать старые. Это громадная работа".

Кроме того, глава Института евразийской интеграции акцентировал внимание на таком важном вопросе как дефицит специалистов по водным ресурсам и водному хозяйству.