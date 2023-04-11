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Вложения иностранцев в казахстанские компании выросли почти на 18% за год
Казахстан привлёк рекордный объём прямых иностранных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 миллиардов долларов, что на 17,7 процента больше результатов 2021 года (23,8 миллиарда долларов). Это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объём прямых иностранных инвестиций достигал 28,9 миллиарда долларов. Таким образом, благодаря действиям правительства и акиматов регионов за прошлый год промежуточные целевые индикаторы Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3 процента (план – 24 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.
Лидерами по объёму инвестиций в республику стали Нидерланды – 8,33 миллиарда долларов (рост на 19,7 процента), США – 5,1 миллиарда долларов (+81,9 процента), Швейцария – 2,8 миллиарда долларов (+2,4 процента), Бельгия – 1,56 миллиарда долларов (+46 процентов), Россия – 1,52 миллиарда долларов (-19,7 процента), Южная Корея – 1,48 миллиарда долларов (+84,8 процента), Китай – 1,43 миллиарда долларов (-22,5 процента), Франция – 770,2 миллиона долларов (+27,4 процента), Великобритания – 661 миллионов долларов (-35,7 процента) и Германия – 469,5 миллиона долларов (+45,4 процента).
В разрезе отраслей наибольший объём инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность – 12,1 миллиарда долларов (+25 процентов), обрабатывающую промышленность – 5,6 миллиарда долларов (+ три процента), оптовую и розничную торговлю – 5,08 миллиарда долларов (+36 процентов), профессиональную, научную и техническую деятельность – 1,1 миллиарда долларов (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование – 1,1 миллиарда долларов (+14 процентов), строительство – 698 миллионов долларов (- три процента), финансовую и страховую деятельность – 650 миллионов долларов (-60 процентов), электроснабжение и подачу газа – 635,6 миллиона долларов (рост в 2,8 раза) и т.д.
"Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область – 8,2 миллиарда долларов (+48 процентов), Алматы – 7,57 миллиарда долларов (+11 процентов), Астана – 2,25 миллиарда долларов (рост в два раза), ВКО – 2,2 миллиадра (+ три процента), ЗКО – 1,12 миллиарда долларов (+ семь процентов), Алматинская область – 698,2 миллиона долларов (+47 процентов), Акмолинская область – 376,3 миллиона долларов (рост в 6,3 раза), Кызылординская область – 336,5 миллиона долларов (+36 процентов), СКО – 105,7 миллиона долларов (рост в три раза) и Жамбылская область – 62 миллиона долларов (рост в три раза)". — сообщили в правительстве.
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