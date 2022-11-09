open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Владельцев зданий в Костанае будут наказывать за ветхие фасады
Сергея Миронова Сегодня, 01:08
119
Фото: Сергея Миронова

Владельцев зданий в Костанае будут наказывать за ветхие фасады

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что внешний вид зданий необходимо привести в порядок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

"Будем считать, что сегодня в получили устное уведомление. Дальше будем наказывать", - отметил Жундубаев. 

К оформлению фасадов и прилегающих территорий призвали и владельцев магазинов у дома. Это около 1500 объектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#костанай #аварийное жилье #штрафы
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:08
119
Поделитесь:
Наверх