Видео со сливом бочки молока на землю в СКО прокомментировал эксперт ООН

Фото: скрин из видео

Ролик со льющимся из бочки на землю молоком облетело всю страну. Автор на видео объяснил причину: Он был вынужден опустошить емкость из-за ненадобности продукта. Сырье попросту не прошло по качеству в лаборатории молокозавода. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, насколько часты подобные случаи.

Инцидент запечатлели на видео в Тайыншинском районе. Бочку с раннего утра наполняли молоком с подворий сразу нескольких сел. В итоге весь труд жителей деревень и молокосборщика ушел в землю.

На видео автор уточняет, что сырье не прошло по анализам, с сожалением добавляя, что молоко никому не нужно.

В районном отделе внутренней политики ответили, что предположительно речь идет о молоке, не прошедшем качественный анализ при сдаче на молокоперерабатывающее предприятие.

"К сожалению, подобные инциденты имеют место быть по причине некачественной приемки молока с подворий населения, при смешивании молока утренней и вечерней доек, при некачественном процеживании молока. Молоко с повышенной кислотностью при норме в 16–18%, считается скисшим и не допускается для реализации. Вследствие чего его необходимо утилизировать. Всего закуп молока у населения Тайыншинского района осуществляет 11 СПК. При закупе молока СПК проводит анализы качества: температура, кислотность, жирность. Такие же процедуры проводит молокопереработчики при приеме молока у СПК", - цитата из ответа районного ОВП.

Отметим, что в последние годы за счет активного строительства молочно-товарных ферм в регионе выросли показатели производства молока. Область занимает второе место в разрезе регионов страны по выпуску молоко-сырья.

Но почему же при таких высоких результатах продукт оказывается не востребован и часты ли подобные случаи, мы решили выяснить в беседе с экспертом молочной отрасли в продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО Инной Пунда.

"Прежде стоит напомнить, что Казахстан еще несколько лет назад должен был совершить переход по принятию требований к микробиологическим показателям к молоко-сырью. Но продуманного поэтапного перехода техрегламента так и не случилось. Несколько раз стране давали отсрочку. Актуальный срок перехода – 1 января 2025 года. Критическая дата уже близко, скорее всего поэтому заводы вынуждены отказываться от такого сырья, потому что в ином случае они кажутся нарушителями", - уточнила собеседница.

Эксперт уточняет, что причины отказа в приемке молока защищают интересы здоровья населения. А сельчане в свою очередь обязаны должным образом относиться к своей роли в этой длинной цепочке производства молочных продуктов.

"Есть понятие бактериального загрязнения. В сырье могла оказаться, к примеру, кишечная палочка. И мы об этом кричим не один год! Это результат несоблюдения элементарной гигиены при доении и хранении молока. В процессе доения корова может хвостом махнуть, а ее навоз окружает. Могла в ведро с молоком муха упасть. Накрыть тару марлей тоже не панацея. И такая халатность приводит к тому, что потребитель вполне может заработать расстройство желудка. Но это еще не самое опасное", - перечисляет Инна.

По ее словам, наличие антибиотиков в сырье тоже является причиной отказа от приемки молока на заводе. Нередко сельчане ради профилактики или занимаясь самолечением дают коровам антибиотики. В таком случае коровье молоко, считающееся полезным, может нанести серьезный вред человеку.

"К сожалению, в Казахстане с этим ситуация плачевная и все обстоит намного сложнее. Это мина замедленного действия, резистентность, от которой ежегодно умирают миллионы людей. Все, потому что при случае заболевания, принятый человеком антибиотик попросту не сработает, ведь организм получает его регулярно, в небольшой концентрации через пищу. Нас это волнует больше всего. Ужасно, что это мало кто понимает. Из года в год мы говорим населению: поймите, если вы потребляете все время немножечко антибиотика, вы от этого сильнее не будете. Это глубокое заблуждение. Но исследования сознания потребителя, к примеру среднестатистической женщины в возрасте 40 лет, показывают, что подобные убеждены в них укоренились. Даже кипячение не избавляет молоко от наличия в нем антибиотика. Это абсурд, в который упорно верит население", - возмущается эксперт.

И это не единственные, но основные причины, по которым перерабатывающие предприятия должны отказывать сдатчикам молока, уверяет собеседница.